Ярославское министерство культуры сменило адрес

Министерство культуры Ярославской области переехало из исторического здания на Революционной, 9/4 (дом Смолина), в бизнес-центр на улице Свободы, 62. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Фото: Яндекс

Переезд прошел в рамках переселения структур областного правительства и мэрии из исторического центра для освобождения зданий-памятников. После высвобождения здания выставляют на продажу. Власти предполагают, что инвесторы займутся восстановлением объектов и откроют в них гостиницы, кафе и рестораны. Задача — увеличить налоговые поступления в бюджет и развивать внутренний туризм.

Масштабный переезд привел к появлению в Ярославле «правительственного квартала» (Советская, 69) — комплекса недвижимости, куда переезжают структуры областного правительства. Там уже располагаются три региональных министерства: имущественных отношений, образования и экономического развития. Здание министерства имущественных отношений (Челюскинцев, 10/3) уже продано.

Алла Чижова