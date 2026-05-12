Мемуары жертвы Эпштейна стали «Книгой года» по версии British Book Awards

Книга «Ничья девочка» Вирджинии Джуффре, одной из самых известных жертв финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, получила главную премию British Book Awards. Жюри отметило, что, выбрав это произведение «Книгой года», оно признало «выдающееся мужество и целеустремленность» автора. Об этом пишет BBC.

Фото: Rasid Necati Aslim / Anadolu / Getty Images

British Book Awards — одна из самых престижных книжных премий в Великобритании, которая учитывает не только литературное качество, но также популярность произведения у читателей и его продажи. Книга «Ничья девочка» вышла в октябре 2025 года одновременно в США и Великобритании, сразу став бестселлером. Автор написала о том, что она перенесла в годы взаимоотношений с Джеффри Эпштейном, рассказала об интимных встречах и сексуальном насилии со стороны некоторых известных людей, а также о годах борьбы за признание финансиста преступником.

Премию «Книга года» на церемонии в Лондоне вместо автора принимала жена брата госпожи Джуффре — Аманда Робертс. Вирджиния Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года, еще до выхода книги в печать.

