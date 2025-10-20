Жертва Джеффри Эпштейна обвинила «известного премьер-министра» в изнасиловании

Вирджиния Джуффре, одна из жертв финансиста Джеффри Эпштейна, пострадала в 2002 году от сексуального насилия со стороны «хорошо известного премьер-министра». Об этом говорится в недавно вышедшей книге мемуаров госпожи Джуффре «Ничья девочка».

Женщина не называет имя этого премьер-министра. Газета New York Post, анализируя ее прежние заявления, выдвигает предположение, что речь идет о бывшем премьере Израиля Эхуде Бараке.

Как описывается в книге, в 2002 году 18-летней госпоже Джуффре пришлось «провести время» с этим «премьер-министром» по требованию Эпштейна. Она утверждает, что получила серьезные травмы от этой встречи, и ей пришлось «умолять его прекратить». Как указывает New York Post, сам Эхуд Барак все эти обвинения ранее отрицал.

Вирджиния Джуффре покончила с собой в апреле 2025 года. Книга ее мемуаров вышла посмертно. Госпожа Джуффре стала жертвой финансиста Джеффри Эпштейна, заставлявшего молодых девушек оказывать услуги сексуального характера богатым клиентам. В 2015 году она подала иск против Эпштейна. Финансист был арестован в 2019 году по обвинению в сексуализированных преступлениях в отношении несовершеннолетних и организации проституции. В августе того же года он покончил с собой в тюрьме.

Алена Миклашевская