Трамп назвал задержание принца Великобритании Эндрю очень печальным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал задержание бывшего принца Эндрю Маунтбаттен-Виндзора. Он назвал ситуацию «очень печальной» и «позорной» для британской королевской семьи.

«Я думаю, это позор. Я думаю, это очень печально. Я думаю, это очень плохо для королевской семьи»,— сказал господин Трамп (цитата по The Hill).

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор задержали утром 19 февраля в Сандрингемском дворце. Ему предъявили подозрения в злоупотреблении служебным положением. Полиция проводит обыски в Норфолке и Беркшире. Задержание связано с файлами по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которые публиковал Минюст США. Вечером того же дня Эндрю Маунтбаттен-Виндзора отпустили из отдела полиции.

Покойная правозащитница Вирджиния Джуффре в мемуарах обвиняла Эндрю Маунтбаттен-Виндзора в изнасиловании. Бывший принц отрицает все обвинения. В конце октября его лишили всех титулов королевской семьи.

