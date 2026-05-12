Песков: Путин плотно занимается вопросами экономики

Правительство принимает меры для поддержания стабильности российской экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин также «плотно занимается» вопросами экономики.

Во время пресс-колла господина Пескова попросили прокомментировать слова вице-премьера Александра Новака о том, что рост экономики России в 2026 году прогнозируется на уровне 0,4%. Предыдущий прогноз Минэкономики от сентября 2025-го предполагал рост ВВП в этом году на 1,3%. Пресс-секретарь ответил, что российская экономика «не может быть застрахована никак полностью от той волатильности», которая наблюдается на мировых рынках.

«И это все не может негативно не сказываться на экономиках практически всех стран мира, чему свидетелем мы с вами и являемся. Но благодаря тем мерам, которые принимает наше правительство, мы можем с уверенностью говорить о макроэкономической стабильности, и о перспективных планах на то, чтобы из года в год темпы роста экономики, пусть скромные, но повышать»,— заверил представитель Кремля.

В апреле президент сообщил, что ВВП страны в январе-феврале 2026 года сократился на 1,8%. По данным Минэкономики, за первый квартал в целом падение ВВП составило 0,3% год к году. Центробанк (ЦБ) оценил снижение ВВП страны в первом квартале в 0,5%. Прогноз ЦБ на второй квартал — рост на 0,9%.

