Население и обработка подтянули ВВП

Новая порция макроэкономических данных от Росстата позволила Минэкономики зафиксировать возвращение российского ВВП к росту в марте и снижение темпов его падения в годовом выражении за первый квартал. После спада на 1,8% в январе—феврале снижение показателя в январе—марте составило 0,3%. Причины мартовского скачка — рост в обрабатывающей промышленности, не связанной с гражданским сектором, а также увеличение продаж непродовольственных товаров. В апреле влияния второго фактора, согласно оперативным оценкам «Сбериндекса», уже не наблюдалось. Конъюнктура в обработке, по данным Росстата, сейчас ухудшается, впрочем, на фоне восстановления оптимизма в добывающем секторе, вызванного ростом мировых цен на сырье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Макроэкономическая статистика за февраль—март, опубликованная Росстатом 29 апреля, несколько улучшила текущие показатели состояния экономики России, позволив Минэкономики зафиксировать в марте рост ВВП на 1,8% в годовом выражении. Это, в свою очередь, сократило темпы сжатия экономики РФ с 1,8% в январе—феврале до 0,3% по результатам первого квартала. Отметим, что после продолжительной паузы экономическое ведомство опубликовало также оценку показателя с исключением сезонности. В таком измерении ВВП вырос на 1,4% в марте к февралю и на 0,3% в феврале к январю.

Полученные по итогам марта результаты, отметим, выглядят заметно лучше ожидавшихся прогнозов (см. “Ъ” от 14 апреля). На фоне «задания» Владимира Путина подтянуть фактический рост ВВП к прогнозному (см. “Ъ” от 16 апреля) экономисты продолжают спорить об оценке влияния календарного фактора (разное количество рабочих дней в сопоставимых периодах) на динамику января—февраля. Сами прогнозы на год при этом снижаются. Новый прогноз Банка России предполагает рост экономики РФ в этом году на 0,5–1,5%, «Сбербанка» — на 0,5–1%.

Выпуск базовых отраслей промышленности за первый квартал в целом в годовом выражении упал на 0,7% и на 0,4% — к четвертому кварталу 2025 года, оценили аналитики Telegram-канала «Твердые цифры». Между тем отдельно в марте, помимо оживления в обработке, в первую очередь не связанной с гражданским сектором (см. “Ъ” от 23 апреля), подросла и розничная торговля — ее оборот в годовом выражении (прежде всего благодаря непродовольственным товарам) увеличился до 6,2% с 2% в феврале.

Общие же траты населения на товары, услуги и общепит в первом квартале в годовом выражении выросли на 3,5% по оценке Минэкономики и на 3,6% — по оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. За март прирост этого показателя, по подсчетам аналитика центра Игоря Полякова, с учетом сезонности составил 1,9%.

Продажи непродовольственных товаров при этом выросли существенно — на 3,3%. «Минпромторг предлагал внести корректировки в механизм расчета утильсбора с 1 апреля, в итоге проект постановления остался на согласовании, но к дополнительному спросу на авто обнародованное предложение привести вполне могло»,— отмечают аналитики «Твердых цифр». Заметно в марте росло потребление одежды (21% год к году), обуви (26%), холодильников (24%), что может объясняться укреплением рубля и высокими рублевыми доходами граждан. В первом квартале реальные располагаемые доходы населения, по данным Минэкономики, увеличились на 1,5% в годовом выражении.

Дальнейшая ситуация выглядит неоднозначно. Оперативные данные «Сбериндекса» свидетельствуют, что в апреле реальное частное потребление в годовом выражении заметно сжималось (только на последней оцененной неделе с 20 по 26 апреля — на 1,6%). Конъюнктура же в промышленности, по оценке Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, в апреле чуть улучшилась (см. “Ъ” 27 апреля), хотя уровень оптимизма в отрасли продолжает находиться у минимумов кризисных времен. По также опубликованным данным Росстата, в обработке индекс предпринимательской уверенности в апреле продолжил ухудшаться, при этом в добыче, реагирующей на рост мировых цен и возможностей наращивания поставок, деловые настроения в минувшем месяце улучшились.

Артем Чугунов