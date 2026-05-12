Выручка частной медицины Ставрополья за год выросла до 24,3 млрд рублей

Выручка частного медицинского сектора Ставропольского края по итогам 2025 года достигла 24,3 млрд руб., увеличившись за год на 31,4%, или почти на 6 млрд руб. Такие данные содержатся в исследовании «Ъ-Кавказ», подготовленном на основе финансовой отчетности СПАРК-Интерфакс около 1 тыс. медицинских организаций региона, за исключением санаторно-курортного сектора.

По данным исследования, совокупная прибыль частных медицинских компаний увеличилась с 3,3 млрд руб. до более чем 4,2 млрд руб. При этом около 700 организаций завершили год с прибылью, тогда как порядка 300 компаний зафиксировали совокупный убыток в размере 654 млн руб. Детальный анализ проводился по 150 крупнейшим участникам рынка, на которые пришлась основная часть оборота сектора.

Крупнейшей медицинской экосистемой региона остаются АО «Краевой клинический диагностический центр» и АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностический центр», работающие под брендом СККДЦ. Их совокупная выручка по итогам 2025 года превысила 2,4 млрд руб., а прибыль составила около 0,5 млрд руб. По данным СПАРК, структуры контролируются одним кругом лиц во главе с Геннадием Хайтом, которому принадлежит 76,09% акций АО «ККДЦ».

Наиболее прибыльным сегментом рынка стала общая врачебная практика, обеспечившая 1,64 млрд руб. совокупной прибыли. Лидером направления остается ООО «МЦ Русь» из Ессентуков, получившее более 1 млрд руб. выручки и 582,8 млн руб. чистой прибыли. Как следует из данных СПАРК, компания совмещает медицинскую деятельность с гостиничным, оздоровительным и сервисным направлениями.

Сегмент стоматологических услуг также сохранил высокие темпы роста. Совокупная выручка стоматологических клиник региона достигла 5,3 млрд руб., а чистая прибыль составила около 740 млн руб. Крупнейшими игроками остаются ООО «Центр 7», ООО «ЦСС» и ООО «Дентарио».

Опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты отмечают, что рынок частной медицины региона постепенно переходит к модели крупных медицинских платформ с собственной диагностической инфраструктурой, оборудованием и межрегиональной сетью. По их оценке, дальнейшая консолидация сектора будет усиливаться на фоне роста стоимости медицинского оборудования и конкуренции за квалифицированные кадры.

Роман Лаврухин