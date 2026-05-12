В Сочи задержали более 80 нелегальных иностранцев, работавших без документов

Сотрудники отдела полиции Лазаревского района Сочи совместно с коллегами из службы в городе Сочи УФСБ России по Краснодарскому краю провели операцию по проверке соблюдения миграционного законодательства. Силовую поддержку оказывал спецназ регионального управления Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

В ходе рейда силовики проверили несколько мест, где могли проживать иностранные граждане. Особое внимание уделялось адресам, где ранее уже фиксировались нарушения миграционного учета.

По итогам проверки задержали более 80 человек. Среди них — граждане Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе оформления документов выяснилось, что 28 из них находятся на территории Российской Федерации незаконно. Еще 16 иностранцев нарушили установленные правила пребывания, включая отсутствие регистрации или просроченные миграционные карты.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов выявили троих работодателей. Они наняли нелегальных иностранцев без оформления трудовых договоров и без проверки права иностранцев находиться в стране. В отношении задержанных иностранцев и работодателей составили административные протоколы.

По решению суда нарушители обязаны заплатить штраф. После этого все нелегальные работники должны покинуть Россию. Вопрос о выдворении контролируют миграционные службы.

Мария Удовик