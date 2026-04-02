Суд отказался пересматривать срок иностранцу за контрабанду оружия в Сочи

Суд кассационной инстанции оставил без изменений приговор гражданину США Чарльзу Уэйну Зиммерману, признанному виновным в контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов при заходе в порт Сочи. Жалоба защиты, оспаривавшая решения предыдущих инстанций, удовлетворена не была, сообщили в пресс-службе Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Согласно материалам дела, иностранец прибыл в Россию на яхте 19 июня 2025 года, следуя маршруту через ряд европейских стран. При пересечении таможенной границы Евразийского экономического союза он не задекларировал находившиеся на борту охотничий карабин, пистолет и боеприпасы. Запрещенные к ввозу предметы были выявлены в ходе досмотра, после чего мужчина был задержан.

Ранее Центральный районный суд Сочи признал его виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и контрабанде оружия, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Апелляционная инстанция поддержала данное решение.

В кассационной жалобе адвокат настаивал на смягчении приговора, указывая на признание вины и сотрудничество осужденного со следствием, а также на отсутствие умысла, обусловленное незнанием российского законодательства. Однако судебная коллегия сочла приведенные доводы недостаточными для пересмотра судебных актов и подтвердила законность ранее вынесенных решений.

Мария Удовик