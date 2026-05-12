Школы Ставрополья перевели на дистанционное обучение из-за непогоды

Власти Ставропольского края приняли решение перевести школы и учреждения среднего профессионального образования на дистанционный режим работы 12 и 13 мая в связи с ухудшением погодных условий. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По словам главы региона, в детских садах на этот период будет действовать режим свободного посещения. Решение принято на фоне неблагоприятного прогноза погоды, действующего на территории края.

Как отметил господин Владимиров со ссылкой на предупреждение МЧС, до конца 13 мая в регионе ожидаются грозы, град и шквалистый ветер. В связи с этим в Ставропольском крае продолжает действовать режим повышенной готовности.

Ранее региональные власти и экстренные службы рекомендовали жителям соблюдать меры предосторожности и по возможности ограничить пребывание на улице в период ухудшения погодных условий.

