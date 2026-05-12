В Ставрополе объявили конкурс на разработку логотипа к 250-летию города

Администрация Ставрополя объявила конкурс на создание официального логотипа, посвященного 250-летию города. Прием заявок стартовал 12 мая и продлится до 7 июня, финальный этап конкурса планируется завершить не позднее 30 июня.

Как сообщили в мэрии, принять участие в конкурсе могут граждане России старше 18 лет, проживающие на территории Ставропольского края. Победителю конкурса предусмотрена денежная премия.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, логотип станет официальным символом праздничных мероприятий, приуроченных к юбилею города. «Призываю всех творческих и талантливых жителей Ставрополя принять участие в разработке логотипа, который станет символом всех праздничных мероприятий, посвященных этому событию»,— заявил господин Ульянченко.

Согласно условиям конкурса, логотип должен содержать цифры «250», надпись «250 лет» или «250-летие», а также название «Ставрополь». К конкурсной заявке необходимо приложить описание концепции и не менее трех вариантов практического применения логотипа, в том числе на афишах, баннерах, сувенирной продукции или общественном транспорте.

Оценивать работы будет жюри, в состав которого войдут представители городской администрации, деятели культуры, дизайнеры, краеведы и общественные деятели. Заявки принимаются в бумажном виде по адресу: проспект Карла Маркса, 54, а также в электронном формате. Подробные условия конкурса опубликованы на официальном сайте администрации Ставрополя.

Валерий Климов