В центре Петербурга автобус въехал в здание бизнес-центра

Утром 12 мая на пересечении улиц Новгородская и Моисеенко в Центральном районе Петербурга пассажирский автобус врезался в здание бизнес-центра. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры и другие участники движения не пострадали.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в 8:49 по московскому времени у дома №22 по улице Моисеенко. Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. К месту ДТП оперативно прибыли экстренные службы и медики. Информации о других пострадавших не поступало.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Кирилл Конторщиков