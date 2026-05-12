В центре Петербурга автобус въехал в здание бизнес-центра
Утром 12 мая на пересечении улиц Новгородская и Моисеенко в Центральном районе Петербурга пассажирский автобус врезался в здание бизнес-центра. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Пассажиры и другие участники движения не пострадали.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в 8:49 по московскому времени у дома №22 по улице Моисеенко. Водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. К месту ДТП оперативно прибыли экстренные службы и медики. Информации о других пострадавших не поступало.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.