На Кубани объем продаж препаратов от сахарного диабета вырос на 142%

В первом квартале 2026 года объем продаж препаратов для лечения сахарного диабета в Краснодарском крае в денежном выражении достиг 1,7 млрд руб., что на 142% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель составлял 709,9 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе DSM Group.

В то же время в регионе продажи лекарств от сахарного диабета в количественном выражении выросли на 26%. Так, в начале 2025 года на Кубани было продано 578,1 тыс. упаковок таких препаратов, а в первом квартале 2026 года — 824,9 тыс. упаковок.

В число самых популярных препаратов для лечения сахарного диабета вошли Тирзетта (25,3% от общего числа продаж), Семавик (16,1%), Фогсига (11,5%), Велгия (9,9%) и Седжаро (9,7%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал о росте в первом квартале 2026 года продаж препаратов для лечения ожирения в регионе на 211%. За этот период в регионе этих лекарств было продано было продано на 1,2 млрд руб., когда годом ранее показатель составлял 412,2 млн руб.

Наталья Горбенко