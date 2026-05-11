Главные новости за 11 мая. Кавказ

На Эльбрусе спасатели успешно завершили эвакуацию двух застрявших на склоне туристов. По предварительным данным, альпинисты получили обморожение.

В Ставрополе появится новая улица, которой присвоили название – Радио Ставрополья. Поводом стало празднование 100-летия краевого радио и наступающий профессиональный праздник ставропольских СМИ.

В Махачкале завтра отключат электричество для ремонта подстанции. Для этого с 9:00 до 18:00 ограничат электричество на десятках улицах.

В Ставропольском крае федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предпринимателю за размещение недостоверной информации на сайте пансионата. Согласно сообщению, предприниматель предлагал медицинские услуги без наличия лицензии.

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой. Сегодня и в ближайшие дни в крае ожидаются ливни и грозы с градом и сильным ветром.