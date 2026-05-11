На Ставрополье объявили режим повышенной готовности из-за непогоды

В Ставропольском крае ввели режим повышенной готовности в связи с непогодой. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Сегодня и в ближайшие дни в крае ожидаются ливни и грозы с градом и сильным ветром.

«Краевым МинЖКХ и Минэнергетики поручил обеспечить готовность к ликвидации нештатных ситуаций. Главам необходимо оперативно реагировать на обстановку и быть на связи с людьми», — написал губернатор.

