В Ставрополе появится улица Радио Ставрополья

В Ставрополе появится новая улица, которой присвоили название – Радио Ставрополья. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Торжественная церемония прошла при участии замгенерального директора ВГТРК Рифата Сабитова. Поводом стало празднование 100-летия краевого радио и наступающий профессиональный праздник ставропольских СМИ.

«Краевое радио для многих поколений земляков – это больше, чем источник информации, это жизнь, воспоминания, эмоции. С детства помню голос знаменитого диктора Краевого радио Эммы Павловны Каравинской. Наследие Эммы Павловны и многих других ветеранов живет в новом поколении журналистов, которые продолжают традиции своих наставников», — отметил в сообщении господин Владимиров.

