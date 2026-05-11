На Ставрополье ФАС выдало предупреждение о размещении недостоверной информации

В Ставропольском крае федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение предпринимателю за размещение недостоверной информации на сайте пансионата. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Согласно сообщению, предприниматель предлагал медицинские услуги без наличия лицензии. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности предпринимателя является уход за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания. Однако на сайте размещена информация о лицензии, выданной больнице в Ростове-на-Дону.

«Таким образом, информация о лицензии, указанная на официальном сайте о пансионатах, расположенных на территории Ставропольского края, вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего медицинские услуги», — говорится в сообщении УФАС.

В то же время отмечается, что действия бизнесмена были направлены на получение преимуществ и могут причинить убытки конкурентам на рынке.

Предпринимателю необходимо прекратить распространение недостоверной информации. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит антимонопольное дело.

Константин Соловьев