В Махачкале завтра отключат электричество для ремонта подстанции

В Махачкале завтра, 12 мая, проведут ремонт и подрезку деревьев на подстанции «Тепличный комбинат». Об этом сообщает пресс-служба «Дагэнерго».

Для этого с 9:00 до 18:00 ограничат электричество в поселке Семендер, 3-м микрорайоне, а также улицах Ракетный проезд, 1-я Магистральная, 15-я Линия, 16-я Линия, 1-й Авангардный, 1-й Ажурный тупик, 1-й Сапёрный тупик, 1-я Источная, 1-я Локомотивная, 1-я Учхозная, 2-й Маджалисский проезд, 2-я Источная, 2-я Локомотивная, Учхозная, 3-я Источная, Вагонная, 5-я Магистральная, 6-я Юбилейная, 6-я Вагонная, Абакарова, Абдуллаева, Абдулмеджидова, Абдурахманова, Абу-Муслима Атаева, Авангардная, Авиационная, Ажурная, Аксайская, Акушинского, Акушинского, 19-я линия, Алисултанова, Ахмедхана Абу-Бакара, Ахульго, Багамадова, Бездорожная, Безобразная, Благородная, Бондаренко, Ботлихская, Братская, Влажная, Власная, Г. Алиева, Гасрета Алиева, Героев Дагестана, Городская, Грозненская, Даганова, Западная, Захарова, Имама Шамиля, Исмаилова, Исраилова, Исрафилова, Кавказская, Казбекова, Калужская, кв-л КОР, кв-л Родник, Кикунинская, Комарова, Конечная, Краснодарская, Кумукова, Ленинградская, Локомотив, Локомотивная, Ломаная, Магидова, Маджалисская, Межевая, Миатлинская, Мира, Мирзоева, Морская, Московская, Мостовая, Мусаева, Николая Земцова, Новолакская, Образовательная, Окружная, Пещерная, Пирамидальная, Плачевная, Подвального, Попова, Порт-Петровская, Пржевальского, Приморская, Провинциальная, Редколесная, Рейсовая, Садовая, Саперная, Северо-Осетинская, Седова, Семендер Морская, Солдатская, Ставропольская, Сулакская, Тагиева, Таежная, квартал Садовод, Тату Булача, Театральная, Тепличная, Тимирязева, Тополиная, Транзитная, Тупиковая, Уллуаинская, Финиковая, Фруктовая, Хамгальская, Хуторянского, Центральная, Чапаева, Чиркейская, Шамхальская, Эрпелинская, Юбилейная, Юлии Кумуковой, Ялакская, Яхъяева.

Константин Соловьев