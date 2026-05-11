На Эльбрусе успешно эвакуировали застрявших туристов

На Эльбрусе спасатели успешно завершили эвакуацию двух туристов, застрявших. По предварительным данным, альпинисты получили обморожение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кабардино-Балкарии.

В ведомстве отметили, застрявшие на склоне на высоте 5,1 тыс. м альпинисты не смогли самостоятельно спуститься и подали сигнал бедствия. В МЧС уточняли, что их маршрут не был зарегистрирован. Работу спасателей осложняли минусовая температура и метель.

Двоих туристов из ДНР доставили на поляну Азау. Их передали бригаде медицинских работников. В операции участвовали 10 спасателей и три единицы техники.

