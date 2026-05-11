На дорогах Кубани с начала года в ДТП погибли 159 человек

С января по апрель 2026 года на дорогах Краснодарского края произошло 1517 аварий, в которых погибли 159 человек, 1784 человек получили травмы, следует из статистики ГИБДД России.

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

При этом за аналогичный период прошлого года в регионе зафиксировано 1573 ДТП, в которых погибли 209 человек и 1883 человека получили различные травмы.

Больше всего аварий с начала 2026 года случилось в Краснодаре — 447 ДТП, где 17 человек погибли, а 489 пострадали. Второе место по количеству дорожных аварий занял Сочи, где зафиксировано 152 ДТП. В них погибли 14 человек, еще 175 пострадали. В Новороссийске с начала года произошло 69 ДТП с девятью погибшими и 89 пострадавшими.

Далее следуют Анапа (67 аварий, с пятью погибшими и 77 получившими травмы) и Армавир (44 ДТП, девять человек погибли и 50 человек травмированы).

Как сообщалось ранее, с января по март 2026 года на Кубани зафиксировано больше всего среди российских регионов ДТП по вине пьяных водителей — 58%.

Андрей Николаев