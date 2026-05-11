На Кубани зафиксировано больше всего ДТП по вине пьяных водителей

В России с января по март 2026 года произошли 1025 аварий, спровоцированных нетрезвыми водителями (-40% по сравнению с тем же периодом прошлого года). Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Госавтоинспекции, больше всего аварий с пьяными водителями за этот период было отмечено в Краснодарском крае — 58% (-34,8%).

Второе и третье места заняли Иркутская область и Приморский край с показателями 39% (-13,3%) и 35% (-40,7%) соответственно.

В числе российских регионов, где не зафиксировано ни одной аварии с участием пьяных водителей, названы Ингушетия, Чукотский автономный округ, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Также таких ДТП не было на федеральной территории Сириус.

Единичные случаи ДТП с нетрезвыми водителями (от одного до пяти) зарегистрировали в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а также в Чечне, Мордовии, КЧР, КБР, Дагестане и Севастополе.

Андрей Николаев