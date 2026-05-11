Пашинян предупредил Путина, что не поедет на саммит ЕАЭС

Если Армения решит выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), она сделает это не внезапно, а спланированно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Если мы выйдем из ЕАЭС, мы выйдем спланированно, а не внезапно. Если вы заметили, мы не собираемся что-либо делать внезапно»,— сказал господин Пашинян журналистам (цитата по Armenpress). Он добавил, что референдум о выходе из экономического союза будет проведен только при объективной необходимости.

Как добавил премьер-министр, Армения не будет вступать в полемику по вопросу членства в Евросоюзе и ЕАЭС. «Мы полноценные члены ЕАЭС, пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно принимаем участие в принятии всех решений»,— указал он. Господин Пашинян также сказал, что Ереван проводит сбалансированную внешнюю политику.

Политик подтвердил, что не будет участвовать в саммите ЕАЭС 28 мая в Астане. По его словам, он сообщил об этом президенту России Владимиру Путину во время визита в Москву в апреле. Причиной смены планов господин Пашинян назвал предвыборную кампанию в Армении. По той же причине он пропустил парад 9 мая в Москве.

1 апреля Никол Пашинян провел переговоры с Владимиром Путиным. Президент России тогда заявил, что Армения не может одновременно находиться в таможенном союзе и с ЕС, и с ЕАЭС. В мае господин Путин сказал журналистам, что власти Армении должны провести референдум по вопросу членства в ЕС или ЕАЭС, а также будущих отношений с Россией.

