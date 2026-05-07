Пашинян не приедет в Москву на парад Победы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной он назвал стартующую в Армении избирательную кампанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2025 году премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) приехал на парад Победы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В 2025 году премьер-министр Армении Никол Пашинян (в центре) приехал на парад Победы

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Во время своего визита в Москву 1 апреля я проинформировал президента России, что, поскольку в Армении начинается предвыборная агитация, я не смогу принять участие в мероприятиях 9 мая»,— сказал господин Пашинян на брифинге (цитата по «Интерфаксу»).

Кремль сообщал, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут «порядка 20» зарубежных лидеров. Свой визит подтвердил, в том числе, премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он не намерен посещать праздничный парад, но проведет встречу с Владимиром Путиным.

Парламентские выборы в Армении назначены на 7 июня. По их итогам будет определен новый премьер-министр.

Об эскалации в отношениях Москвы и Киева — в материале «Ъ» «Никол Пашинян интегрируется без России».