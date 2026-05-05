Никол Пашинян интегрируется без России

В Ереване 5 мая прошел первый в истории саммит Армения—ЕС, совпавший с государственным визитом президента Франции Эмманюэля Макрона. Новые встречи продолжили дни «большой Европы» в Ереване, начавшиеся с саммита Европейского политического сообщества. Предложение армянского премьера создать на постсоветском пространстве альтернативу СНГ без участия России стало, по сути, его политической декларацией о намерениях свернуть союзнические отношения с Москвой. Инициативы Пашиняна нашли активную поддержку президента Зеленского, который в ходе визита в Ереван, выступил с провокационными выпадами в адрес России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции и главный лоббист Армении Эмманюэль Макрон приветствует планы Никола Пашиняна свернуть союзнические отношения с Москвой и готов всячески им содействовать

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP Президент Франции и главный лоббист Армении Эмманюэль Макрон приветствует планы Никола Пашиняна свернуть союзнические отношения с Москвой и готов всячески им содействовать

Фото: Anthony Pizzoferrato / AP

Свое видение того, каким он представляет некое будущее интеграционное объединение на постсоветском пространстве, премьер-министр Армении Никол Пашинян представил вечером 4 мая, по завершении первого дня больших «европейских смотрин» Еревана на саммите Европейского политического сообщества.

«Сегодня в Ереване встречаются друзья. Лидеры стран, которые выбрали демократический путь, готовые жить в мире. Только одна страна бывшего СССР с этим не согласна»,— сообщил Пашинян.

«Многие уже покинули СНГ именно из-за этой страны. Будет правильным создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего СССР»,— добавил армянский премьер.

Ранее неоднократно высказывавшийся против членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности, Никол Пашинян при этом все же регулярно посещал саммиты СНГ, принимая в них активное участие, и ни разу не поставил под сомнение необходимость этого интеграционного объединения. В последний раз он посетил неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге 23 декабря прошлого года, а 1 апреля 2026 года нанес в визит Москву, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В целом за время своего правления нынешний армянский лидер посетил Россию 32 раза. Учитывая это, несмотря на многочисленные проблемы в российско-армянских отношениях, пока сохраняющих статус союзнических, радикальный призыв Пашиняна начать строить новое «демократическое СНГ» без России, но вместе с Украиной, Молдавией и странами Балтии, когда-то входившими в состав СССР, прозвучал как сенсация.

На попытки Еревана запустить дезинтеграционный процесс внутри СНГ первыми резко отреагировали в Минске. Как заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков, его страна не позволит властям Армении рассорить Белоруссию с Россией. «Беларусь — суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать»,— заявил Руслан Варанков.

Однако подтверждением серьезности намерений армянской стороны ускорить процесс сворачивания как двусторонних отношений с Россией, так и многостороннего сотрудничества в рамках интеграционных объединений на постсоветском пространстве стала состоявшаяся вечером 4 мая встреча Никола Пашиняна с президентом Зеленским.

Языком своего общения Пашинян и Зеленский выбрали не русский, а английский.

«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности. Хотя, вполне вероятно, это было под камеру, а потом они чесали языками на привычном им великом и могучем. Не хватает только Трампа с Вэнсом, чтобы принять у неучей зачет по английскому»,— отреагировал на встречу Пашиняна и Зеленского в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Весьма символично и то, что именно Ереван в итоге стал площадкой, на которой начался новый виток эскалации в отношениях Москвы и Киева в преддверии Дня Победы 9 мая.

После заявления Зеленского о том, что «украинские дроны могут также пролететь на этом параде и даже взорваться над Красной площадью», Минобороны РФ выступило с предельно жестким предупреждением в адрес украинских властей.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева»,— говорится в заявлении российского военного ведомства.

«Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась. Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город»,— добавили в Минобороны РФ.

Уже после предупреждения со стороны Минобороны РФ президент Зеленский сделал новое заявление, попытавшись перехватить политическую инициативу у Москвы.

Напомним, что в ходе своего последнего разговора с президентом Трампом президент Путин проинформировал его об объявлении Москвой перемирия на время празднования Дня Победы.

На этом фоне президент Зеленский сообщил, что в ответ на перемирие, введенное Россией 8–9 мая, Украина вводит свое перемирие, которое начнет действовать в 00:00 6 мая.

«Объявляем о режиме тишины начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Будем действовать зеркально начиная с указанного момента»,— написал в своем Telegram-канале Зеленский, не пояснив, намерен ли Киев отказаться от анонсированной, рискованной для него провокации в День Победы.

На фоне продолжающейся эскалации между Россией и Украиной участники саммита Армения—ЕС и посетивший Ереван с государственным визитом президент Франции Эмманюэль Макрон приложили максимум усилий для того, чтобы процесс превращения Армении во вторую «анти-Россию» и стратегический плацдарм ЕС на Южном Кавказе прошел точку невозврата.

В ходе визита в Ереван президент Макрон призвал Евросоюз «помочь» Армении с охраной ее границ без участия размещенных в республике российских военнослужащих.

«Мы делаем вид, будто этого не существует, но на территории Армении все же по-прежнему находятся 4 тыс. российских солдат, в том числе более 1 тыс. пограничников. И поэтому Европа должна взять на себя обязательства помочь этой стране охранять границы более независимо»,— заявил Макрон, выступая перед французскими соотечественниками в Ереване.

Ранее, в феврале этого года, выступая в Польском институте международных отношений, в ответ на вопрос, обращался ли Ереван к Москве с просьбой о свертывании расположенной на территории страны 102-й российской военной базы, Никол Пашинян заявил, что у республики таких планов нет. Напомним, что 102-я военная база находится в подчинении Южного военного округа РФ и остается единственной российской базой в Закавказье, обеспечивающей охрану границ СНГ, а также интересы России в регионе и безопасность Армении.

Сергей Строкань