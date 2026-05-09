Путин назвал условие «мягкого интеллигентного развода» России и Армении

Президент России Владимир Путин считает, что власти Армении должны провести референдум по поводу вступления в Евросоюз и будущих отношений с Россией. Армения должна как можно раньше определиться по вопросу членства в ЕС или Евразийском экономическом союзе, считает российский президент.

«Мы сделали бы соответствующие выводы и пошли бы по пути мягкого интеллигентного и взаимовыгодного развода»,— сказал господин Путин журналистам. Он предложил рассмотреть вопрос о желании Армении присоединиться к ЕС на ближайшем саммите ЕАЭС, который пройдет в Астане с 28 по 29 мая.

В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что членство одновременно в ЕАЭС и Евросоюзе невозможно.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян интегрируется без России».