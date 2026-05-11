Писториус назвал «обманным маневром» слова Путина о сроках конфликта на Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал недавнее заявление президента России Владимира Путина о возможном скором окончании конфликта на Украине «обманным маневром», пишет Die Welt. Во время визита в Киев министр высказал мнение, что если бы Москва была готова завершить боевые действия, она вывела бы войска без предварительных условий.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Он мог бы просто положить войне конец», — сказал господин Писториус.

Министр полагает, что подобными заявлениями российские власти пытаются «отвлечь внимание от собственной слабости» на поле боя, указывает Die Welt. «Надеюсь, я ошибаюсь, что это всего лишь очередной обман, — добавил Борис Писториус, — но исключать этого нельзя».

