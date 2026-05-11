Министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус утром 11 мая прибыл в Киев. О подготовке визита прежде не сообщалось.

Die Welt пишет, что министр планирует провести переговоры о расширении сотрудничества с Украиной в области вооружений, в том числе в сфере разработки. Укрепление такого сотрудничества в рамках стратегического партнерства является главной целью поездки, отметил господин Писториус по прибытии в украинскую столицу.

«Германия и Украина — стратегические партнеры, обе страны выигрывают от сотрудничества, — сказал министр. — Основное внимание уделяется совместной разработке современных беспилотных систем всех дальностей».

Министр подчеркнул, что правительство Германии стремится использовать боевой опыт ВСУ при создании и развитии совместных оборонных предприятий.