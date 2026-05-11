Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика с Россией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас исключила кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией. О том, что немецкий политик является предпочтительным для Москвы собеседником от Европы, 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин.

«Во-первых, если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, это будет не очень разумно. А во-вторых, я думаю, что Герхард Шредер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому ясно, почему Путин хочет, чтобы именно он был тем человеком, который фактически сидел бы по обе стороны стола переговоров», — сказала госпожа Каллас на брифинге.

Она добавила, что главы МИД ЕС в конце мая обсудят возможность проведения переговоров с Россией и определят потенциальные темы.

По данным немецких СМИ, в правящей немецкой коалиции разошлись во мнениях, может ли Герхард Шредер представлять Европу на подобных переговорах. Одни члены СДПГ допустили его участие в тандеме с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, другие сочли кандидатуру «приятеля Путина» совершенно неприемлемой. В правительстве Германии, по данным СМИ, господина Шредера как переговорщика не воспринимают.