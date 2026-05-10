Spiegel: в ФРГ предложили дуэт Штайнмайера и Шредера для переговоров по Украине

Правящая коалиция Германии рассматривает возможность участия президента Франка-Вальтера Штайнмайера вместе с бывшим канцлером Герхардом Шредером в переговорах с Россией по Украине. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / AP

В коалиции считают, что Герхард Шредер не справится с ролью посредника в одиночку, однако его дуэт с господином Штайнмайером «мог бы стать интересным вариантом», пишет Spiegel. Кандидатуру Герхарда Шредера предложил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что на эту роль должны назначить того, кто «не наговорил каких-то гадостей» в сторону России.

В правительстве Германии предложение Владимира Путина отвергли, назвав его фиктивным. Однако эксперты Социал-демократической партии по внешней политике призвали не отказываться сразу от кандидатуры Герхарда Шредера.

«Наша цель должна заключаться в том, чтобы сидеть за столом переговоров. Если одним из условий для этого является участие бывшего канцлера Германии, это следует тщательно рассмотреть»,— сказал Spiegel представитель СДПГ по вопросам внешней политики Адис Ахметович.

