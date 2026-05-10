В Германии отвергли идею Путина об участии Шредера в переговорах по Украине

В Германии отвергли предложение президента России Владимира Путина задействовать бывшего канцлера Герхарда Шредера в переговорах по Украине со стороны Евросоюза. Об этом сообщили источники Reuters и DPA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший канцлер Германии Герхард Шредер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Это предложение не заслуживает доверия, поскольку Россия не изменила ни одного из своих условий по урегулированию — об этом Reuters заявил неназванный представитель правительства ФРГ. Агентство напомнило, что вскоре после ухода с поста канцлера в 2005 году господин Шредер занял должность председателя германо-российского консорциума по строительству газопровода «Северный поток» и подвергся резкой критике в Германии за свою предполагаемую близость к Владимиру Путину.

Die Zeit со ссылкой на DPA пишет, что в правительстве Германии восприняли предложение Москвы как «фиктивное» и являющееся «частью известной гибридной стратегии России». «Однако Германию и Европу не удастся разделить», — заявил один из источников.

Tagesspiegel указывает, что идея Владимира Путина «встречает некоторое сопротивление» даже в партии СДПГ, членом которой является господин Шредер. Один из представителей СДПГ заявил газете, что модератором потенциальных переговоров «не может быть просто приятель Путина».

Владимир Путин назвал Герхарда Шредера подходящим переговорщиком для диалога России и Европы во время своего выступления вечером 9 мая. На вопрос, кто мог бы стать тем человеком, который может представлять позицию Запада на переговорах, он ответил: «Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредер. А так — пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес».

Как прошла пресс-конференция в День Победы — в репортаже Андрея Колесникова.