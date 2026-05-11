Главы МИД ЕС в конце мая обсудят темы потенциальных переговоров с Россией

Главы МИД стран Евросоюза на встрече 27–28 мая обсудят темы для возможных переговоров с Россией. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас на брифинге.

«Мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить. И именно поэтому мы организуем встречу с министрами иностранных дел, на которой мы обсудим возможные варианты», — сообщила Кая Каллас. Глава евродипломатии отметила, что стороны обсудят требования к России по обеспечению мира и стабильности в Европе, поскольку «это проблема европейской безопасности».

«Нам нужны уступки в том числе и с российской стороны», — подчеркнула госпожа Каллас. Она предположила, что одним из условий мог бы стать вывод российских войск из Приднестровья. Неформальная встреча глав МИД ЕС состоится на Кипре.

7 мая председатель Евросовета Антониу Кошта заявил о подготовке Евросоюза к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что у таких контактов есть потенциал. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль готов к переговорам с представителями Евросоюза.