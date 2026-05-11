В школе Новороссийска общественники рассказали о профилактике буллинга

В новороссийской школе №19, в рамках цикла профилактических мероприятий по формированию безопасной образовательной среды лектор российского общества «Знание» Геннадий Гасанов рассказал школьникам о видах буллинга, как его избежать и правильно на него реагировать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Слушателями стали свыше 100 учащихся шестых классов. Школьникам пояснили, чем отличаются конфликт, шутка и травля, а также почему буллинг стал не только проблемой отдельных участников, но и ситуацией, затрагивающей всю группу.

Спикер дал практические рекомендации, как действовать в ситуации травли, к кому обращаться за помощью, и почему в таких ситуациях не стоит оставаться один на один.

Проведение подобных мероприятий направлено на профилактику правонарушений среди подростков, уменьшение конфликтности в подростковой среде и формирование уважительного отношения друг к другу, отмечается в сообщении.

