«Документально чистая и сервисно обеспеченная поставка станет дороже»

Минпромторг сужает параллельный импорт. Из списка разрешенных для ввоза товаров без согласия правообладателей исчезнут компьютеры и память ведущих мировых брендов. В приказе ведомства под ограничения подпала техника таких крупных производителей, как Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, IBM и Intel. Кроме того, ввозить в обход разрешения головной компании, судя по всему, нельзя будет модули памяти и жесткие диски от Kingston, Samsung, Sandisk и Transcend, пишет «Ъ». Начальник ИT-отдела Торгово-промышленной палаты Краснодарского края Георгий Юрченко допускает, что товары этих брендов с рынка не исчезнут, но подорожают. Наряду с налоговыми изменениями, ростом требований к отчетности и администрированию корректировка правил поставки оборудования станет еще одним фактором роста издержек и неопределенности для бизнеса, считает эксперт.

Георгий Юрченко

Фото: предоставлено автором

«Исключение части компьютерной техники и устройств памяти из перечня параллельного импорта я бы рассматривал не как отдельный запрет на компьютеры, а как элемент более широкой перестройки правил для бизнеса. Сами товары, скорее всего, с рынка не исчезнут.

Маркетплейсы, трансграничная торговля, альтернативные каналы и серые поставки сохранят значительную часть предложения. Но для бизнеса вопрос обычно не в том, можно ли "где-то купить". Вопрос в том, можно ли купить предсказуемо: с документами, гарантией, сервисом, понятным происхождением товара и ответственностью поставщика.

В ИТ-инфраструктуре это принципиально. Компьютер, сервер, память или накопитель — это не просто товарная позиция. Это бухгалтерия, электронный документооборот, кассы, складской учет, видеонаблюдение, резервное копирование, рабочие места сотрудников. Поэтому оборудование оценивается не только по цене на витрине, а по совместимости, срокам поставки, гарантии, сервису и итоговой стоимости владения.

У государства в этой логике есть понятная цель — поддержать отечественную радиоэлектронику и снизить зависимость от нестабильных импортных каналов. Эта цель рациональна, особенно когда речь идет о базовой инфраструктуре и технологической устойчивости. Но важно понимать: новое ограничение не создает этот вектор с нуля, а накладывается на уже действующую систему регулирования.

В закупочном контуре приоритет российских и евразийских товаров уже имеет прямое значение. По 44-ФЗ национальный режим, подтверждение происхождения продукции, запреты, ограничения и преимущества давно влияют на закупки государственных и муниципальных заказчиков. В 223-ФЗ регулирование тоже действует, но оно неоднородно. Многое зависит от статуса заказчика, предмета закупки и конкретных требований — где-то применяются запреты и ограничения, где-то преимущества, где-то минимальная доля российской продукции.

Поэтому эффект этой меры нельзя описать одной фразой для всего рынка. Для государства она повышает управляемость и усиливает спрос на отечественные решения. Для производителей и поставщиков, работающих через реестры и формализованные каналы, это может стать возможностью. Но для бизнеса в целом возникает другой риск — сокращение пространства выбора, снижение конкуренции, рост цены юридически чистой поставки.

Главный риск сегодня — не в том, что компьютеры исчезнут с рынка, а в том, что легальная, документально чистая и сервисно обеспеченная поставка станет дороже и менее гибкой. Для Краснодарского края важно, чтобы новая модель регулирования не снижала доступность ИТ-инфраструктуры для бизнеса, а формировала действительно устойчивый рынок — с российскими производителями, понятными правилами, ответственностью поставщиков и реальной конкуренцией за качество».