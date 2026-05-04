Параллельный импорт сузит ассортимент

Минпромторг сужает параллельный импорт. Из списка разрешенных для ввоза товаров без согласия правообладателей исчезнут компьютеры и память ведущих мировых брендов. В приказе ведомства под ограничения подпала техника таких крупных производителей как Acer, Asus, Toshiba, Hitachi, IBM и Intel. Кроме того, ввозить в обход разрешения головной компании, судя по всему, нельзя будет модули памяти и жесткие диски от Kingston, Samsung, Sandisk и Transcend. Решение мотивируют анализом рыночной ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Приказ может начать действовать до конца мая и должен защитить отечественных производителей электроники, говорит руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко:

«Этот документ Минпромторга вышел почти полгода назад — так называемый приказ с отложенным действием вступает в силу с мая, хотя был издан еще осенью 2025 года. Параллельный импорт этих товаров подпадает под запрет. Как правило, Министерство промышленности и торговли принимает такие решения, если на российском рынке не хватает отдельных категорий продукции, и тогда разрешает их параллельный импорт. В этом случае любая компания-импортер может приобрести товар за рубежом и без согласия правообладателя бренда ввозить его в Россию. Такое разрешение распространяется только на часть товаров.

Однако данный акт исключает из параллельного импорта отдельные категории электроники некоторых брендов. Это означает, что правительство и Минпромторг пришли к выводу, что либо этих товаров достаточно на внутреннем рынке, либо существуют отечественные производители, которые выпускают аналогичную продукцию и не нуждаются в дополнительной конкуренции со стороны иностранных брендов».

Если ниша освободится, оперативно заместить ее российскими брендами будет сложно и на какое-то время цены могут серьезно вырасти, считает генеральный директор производителя компьютерной техники «Красный дельфин» Александр Федулов:

«Идет поддержка отечественных производителей, на рынке уже есть неплохие продукты, но они пока малоизвестны, так как пользователи по привычке выбирают крупные бренды. При этом отечественные аналоги часто уступают по характеристикам и выпускаются в ограниченных объемах. Это может привести к росту цен и сложностям, особенно на фоне дефицита памяти, жестких дисков и оперативной памяти. Рынок еще не восстановился, а цены продолжают расти.

Похоже, решение принято несколько поспешно — у производителей не было времени сформировать запасы. По текущей ситуации видно, что ассортимент ограничен, например, по жестким дискам. Сейчас ожидается сложный переходный период на 6-12 месяцев. Снижение цен возможно только при больших объемах производства, поэтому в краткосрочной перспективе стоимость, скорее всего, останется высокой».

В мае 2025 года Минпромторг уже исключил продукцию компаний HP и Fujitsu из перечня товаров для параллельного импорта. Тогда под запрет попали портативные компьютеры, ноутбуки и системные блоки.

Станислав Крючков