Главные новости к утру 11 мая
Дональд Трамп заявил, что США договорились об освобождении пяти человек из тюрем России и Белоруссии.
Пять граждан Франции эвакуировали домой на самолете с круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. У одного из эвакуированных проявились признаки болезни.
Дональд Трамп назвал «совершенно неприемлемым» предложение Ирана по урегулированию конфликта против США.
Беспилотники атаковали американский танкер в Персидском заливе.
Между Россией и Саудовской Аравией начал действовать безвизовый режим.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал граждан работать из дома ради экономии топлива.
США резко увеличили разведывательную активность у берегов Кубы, сообщил CNN.