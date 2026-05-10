У одного из эвакуированных с MV Hondius французов выявили признаки хантавируса

Пять граждан Франции эвакуировали домой на самолете после прибытия круизного лайнера MV Hondius на Канарские острова. У одного из них во время перелета проявились симптомы хантавируса. Об этом сообщил премьер-министр Франции Себастьен Лекорню.

Всех пятерых пассажиров поместили «в строгую изоляцию до дальнейшего уведомления», написал господин Лекорню в соцсети Х. По его словам, они получают медицинскую помощь и проходят обследование. Премьер-министр добавил, что издаст указ о мерах по защите населения от инфекции.

Эвакуация пассажиров с MV Hondius началась 10 мая. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести 42-дневный карантин для всех пассажиров судна. От инфекции на лайнере умерли три человека, всего заболели восемь человек. На судне находились 147 человек из 23 стран. По информации ВОЗ, первый умерший на судне пассажир мог заразиться до посадки на борт, возможно, во время путешествия по Аргентине и Чили.

