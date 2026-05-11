Моди призвал индийцев работать из дома ради экономии топлива

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о наступающих трудных временах и призвал граждан к ответственности перед лицом глобальной экономической нестабильности. Он дал индийцам несколько советов, которые помогут стране сэкономить расходы топлива и развить экономику, передает Navbharat Times.

Премьер заявил о необходимости использовать общественный транспорт везде, где это возможно, отдавать приоритет железным дорогам, а также, по возможности, пересаживаться на электромобили ради экономии бензина и дизельного топлива. Массовый переход на удаленную работу, которая была освоена во время пандемии COVID-19, также поможет сохранить энергоресурсы, заявил глава правительства.

Вместе с тем господин Моди призвал людей не уезжать в отпуск за границу. Вместо этого он предложил отдавать приоритет внутреннему туризму, что, по его словам, даст импульс экономике страны. Премьер-министр также призвал граждан выбирать товары отечественного производства, что создаст рабочие места в стране и снизит зависимость от импорта.

Кроме того, премьер настоятельно попросил людей не покупать золото без острой нужды в этом году. Он уверил, что это поможет избежать ненужного расходования валютных резервов. Господин Моди подчеркнул, что патриотизм — это не только готовность отдать жизнь на страну, но и дисциплинированный образ жизни в трудные времена.

Риск энергетического кризиса в стране возник из-за войны в Иране и блокады Ормузского пролива. В стране резко повышаются цены на топливо. По данным The Hindu, запасы сырой нефти в Индии могут покрыть всего 25 дней.