Пораженный хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл к Канарским островам

Круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, пришел к испанскому острову Тенерифе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала движения судов VesselFinder.

По прибытии судна пассажиров доставят на берег в промышленный порт Гранадилья, вдали от жилых районов. США и несколько стран Евросоюза направят самолеты для вывоза своих граждан. В МВД Испании подчеркивали, что люди не смогут покинуть судно до тех пор, пока их рейсы не будут готовы к вылету. Эвакуируют всех пассажиров и 17 членов экипажа. Остальной экипаж останется на борту и проследует в Нидерланды, где судно пройдет полную дезинфекцию.

Ранее от инфекции на лайнере умерли три человека, заболели восемь. На судне находились 147 человек из 23 разных стран. 6 мая Минздрав Испании заявил, что всех заболевших пассажиров эвакуировали, оставшиеся симптомов заболевания не имеют. Прибытие судна вызвало протесты на Тенерифе, где опасаются распространения заболевания. Власти Испании и других стран, чьи граждане оказались на этом борту, а также ВОЗ утверждают, что поводов для паники нет.

