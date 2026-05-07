Вирус по морю гуляет и кораблик подгоняет

Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка смертельного хантавируса, направляется к берегам Канарских островов. Там пассажирам могут наконец-то разрешить сойти на берег для прохождения обследования и пребывания в карантине. Медики продолжают спорить о том, насколько опасен вирус для населения и может ли он передаваться от человека человеку, а не только от животных человеку, как считалось ранее. Власти Испании, Великобритании, Нидерландов и США, граждане которых в основном находятся на судне, пытаются успокоить общественность, заявляя, что поводов для паники нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Круизный лайнер MV Hondius

Фото: Stringer / Reuters Круизный лайнер MV Hondius

Фото: Stringer / Reuters

6 мая стало известно, что круизный лайнер MV Hondius получил разрешение следовать к Канарским островам. Ранее власти Кабо-Верде не позволили высадку пассажиров у себя, поэтому понадобилось время, чтобы согласовать дальнейший маршрут лайнера, где от инфекции умерли три человека. Ранее считалось, что вирус может передаваться только от животных животным и в редких случаях — от животных человеку. Однако на судне, судя по всему, произошел случай передачи хантавируса от человека человеку. Некоторые эксперты не исключают, что пассажиры могли подхватить вирус от корабельных крыс или их фекалий, и потом, находясь в тесном контакте в замкнутом пространстве, заразиться друг от друга.

В настоящее время на борту находится в общей сложности 146 человек из 23 стран мира. Компания Oceanwide Expeditions, организатор тура, заявила, что на судне соблюдаются «строгие меры предосторожности». Когда лайнер в начале недели встал у берегов Кабо-Верде, ситуация была настолько неопределенной, что некоторые пассажиры выложили в интернет видео, в которых были близки к отчаянию.

Блогер Джейк Розмарин из Бостона записал ролик, где со слезами на глазах сказал: «Сейчас мы хотим только одного — чувствовать себя в безопасности, обрести ясность и вернуться домой».

Блогер раскрыл подробности мер безопасности, принятых на судне, они похожи на те, что были во время пандемии COVID-19, включая соблюдение социальной дистанции и ношение масок. «Пассажиры могут заказать доставку еды прямо в свои каюты,— рассказал американец.— Выход на открытые палубы разрешен, но лишь поодиночке и с соблюдением социальной дистанции. Собрания в общих зонах внутри помещений, таких как лаундж-зона, в настоящее время ограничены. О нас по-прежнему хорошо заботятся — на борт доставлены дополнительные медицинские принадлежности и материалы».

5 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что трое пациентов с подозрением на хантавирусную инфекцию были эвакуированы с круизного лайнера и прибыли в Нидерланды для получения медицинской помощи. Среди них — граждане Германии, Нидерландов и Великобритании. Британский Минздрав, в свою очередь, сообщил, что ему известно о двух других людях, находившихся на борту судна MV Hondius и самостоятельно вернувшихся в Великобританию. «В настоящее время ни у одного из них нет симптомов, им рекомендовано самоизолироваться,— говорится в заявлении министерства.— Риск для населения в целом остается очень низким».

Тем временем в Швейцарии власти спешно отслеживают контакты мужчины, госпитализированного 5 мая в Цюрихе с симптомами хантавируса. Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что симптомы обычно проявляются через одну-две недели, но в некоторых случаях это может занять до восьми недель.

Прибытие MV Hondius на Канарские острова ожидается примерно через три дня. Ранее региональные власти Канарских островов выразили несогласие с тем, что лайнер прибудет к ним. Однако центральное испанское правительство поставило точку в споре. Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия Гомес подтвердила, что судно пришвартуется в Гранадилье на канарском острове Тенерифе «в течение трех дней». «Будет создана единая система оценки состояния здоровья и эвакуации для репатриации всех пассажиров, если только их состояние здоровья не препятствует этому»,— заявила она журналистам.

Пока власти разных стран пытаются понять, что делать с пассажирами лайнера, ВОЗ взяла ситуацию на контроль и публикует подробные отчеты и рекомендации.

Так, например, «пассажирам и членам экипажа следует часто мыть руки, внимательно следить за симптомами хантавирусной инфекции и активно отслеживать их в течение 45 дней.

Экипаж должен обеспечить надлежащую уборку помещений (избегая сухой уборки) и вентиляцию на судне.

Пассажиры и члены экипажа, испытывающие симптомы, должны сообщить об этом медицинским работникам на борту и самоизолироваться.

При наличии респираторных симптомов необходимо соблюдать правила респираторной гигиены и носить медицинскую маску».

Говоря о ситуации в целом, ВОЗ «не рекомендует вводить какие-либо ограничения на поездки или торговлю на основании имеющейся на данный момент информации об этом событии».

Евгений Хвостик