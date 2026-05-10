Началась эвакуация пассажиров лайнера MV Hondius после вспышки хантавируса

Власти Испании начали эвакуацию пассажиров круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщила глава Минздрава страны Моника Гарсия в X. Сегодня утром судно прибыло к острову Тенерифе.

На борт поднялись представители санитарной службы для проведения итоговой медицинской проверки и организации высадки пассажиров. Специалисты подтвердили, что ни у кого из пассажиров по-прежнему нет симптомов заболевания.

Первую группу пассажиров — граждан Испании — уже высадили с круизного лайнера, рассказали в Минздраве. Их доставят в больницу Гомеса Ульи в Мадриде, где пассажиров ждет карантин. Как утверждают в ведомстве, эвакуация разработана таким образом, чтобы избежать любого контакта потенциально зараженных с местным населением. Участие в ней принимает ограниченное число сотрудников.

От инфекции на лайнере умерли три человека, всего заболели восемь человек. На судне находились 147 человек из 23 стран. В испанском Минздраве указывали, что иностранные пассажиры не будут проходить карантин в местных больницах — их отправят в родные страны. При этом иностранцы не смогут покинуть судно до тех пор, пока их рейсы не будут готовы к вылету, сообщали в МВД. Прибытие судна вызывало протесты на Тенерифе, где опасаются распространения заболевания.

