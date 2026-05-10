Динамика прироста банковских вкладов граждан на Кубани продолжила замедление

По итогам марта динамика прироста банковских вкладов граждан в Краснодарском крае продолжила замедление. Увеличение объема депозитов в 22,8%, зафиксированное на Кубани на 1 апреля минувшего года, в этом году на эту же дату составило 13,7% (остаток на счетах физлиц-резидентов – порядка 1,9 трлн руб.). Этот показатель за месяц (с начала марта) потерял один 1,5 процентных пункта. Аналогичное замедление динамики фиксируется во всем ЮФО за исключением Крыма и Северном Кавказе. Вместе с тем генеральный тренд на рост объема депозитов и на юге, и на Кавказе, в целом, сохраняется. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В ЮФО увеличение объема депозитов в 19,9% на 1 апреля минувшего года в этом году на эту же дату составило 17% (-1 процентный пункт). Остаток на счетах граждан – около 4,5 трлн руб., в минувшем году на эту дату было 3,8 трлн руб.

В Ростовской области динамика в 16,6% снизилась до 15,8%. В Крыму продолжается существенный рост – с 12,3% до 35,7%.

Аналогичное замедление динамики фиксируется и на Северном Кавказе (СКФО): с 17,3% до 14,7%. Остаток на счетах физлиц на начало апреля превысил 1 трлн руб., в минувшем году было 0,9 трлн руб. В частности, на Ставрополье динамика прироста вкладов населения с 21,2% сократилась до 16,3%. Остаток на счетах граждан на начало апреля превысил 600 млрд руб., в минувшем годы на эту дату он составлял порядка 520 млн руб.

Вместе с тем генеральный тренд на рост объема депозитов и на юге, и на Кавказе сохраняется.

Увеличение объема банковских накоплений граждан на юге России, несмотря на некоторое сокращение динамики их роста, в Южном ГУ Банка России связывают с устойчивыми сберегательными настроениями.

«Люди стремятся зафиксировать депозитные ставки, которые остаются по-прежнему привлекательными, несмотря на их снижение вслед за ключевой ставкой. Доходность вкладов остается выше инфляции, это позволяет гражданам защитить свои сбережения от обесценения. Так, годовая инфляция находится в районе 6%, и Банк России ожидает, что она снизится до 4,5–5,5% в 2026 году, а с 2027 года будет вблизи 4%. При этом многие банки предлагают по вкладам порядка 12-14% годовых. Это значит, что те проценты, которые получит вкладчик, когда его вклад закончится, перекроют общий рост цен за это время», – прокомментировали «Ъ-Кубань» в пресс-службе банка последние данные о проросте депохитов.

Михаил Волкодав