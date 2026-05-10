Пассажиров пораженного хантавирусом лайнера эвакуируют и посадят под карантин

Круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, сегодня рано утром встанет на якорь у испанского острова Тенерифе. После этого начнется международная операция по обследованию и репатриации пассажиров. Их доставят к самолетам и увезут в их родные страны, где посадят под карантин, передает Reuters.

«Пассажиров доставят на берег в промышленный порт Гранадилья, вдали от жилых районов, в герметичных охраняемых транспортных средствах через полностью оцепленный коридор, после чего их сразу репатриируют в родные страны. Вы с ними не столкнетесь»,— заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что Бельгия, Франция, Германия, Ирландия и Нидерланды направят самолеты для эвакуации своих граждан. Министр добавил, что Евросоюз ЕС отправит еще два самолета для жителей других европейских стран. США и Великобритания выразили готовность предоставить борты для граждан других государств. Господин Гранде-Марласка подчеркнул, что люди не смогут покинуть судно до тех пор, пока их рейсы не будут готовы к вылету.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия уточнила, что эвакуации подлежат все пассажиры и 17 членов экипажа. Еще 30 членов экипажа останутся на борту и проследуют в Нидерланды. Багаж и тело одного из погибших пассажиров также останутся на судне, которое пройдет полную дезинфекцию по прибытии.

Британские власти заявили, что их подданные и персонал лайнера после репатриации будут доставлены в больницу на северо-западе Англии для прохождения первоначального периода изоляции. Американцы будут отправлены в штат Небраска для карантина и тестирования.

Ранее от инфекции на лайнере умерли три человека, заболели восемь. Власти стран, чьи граждане оказались на этом борту, и ВОЗ утверждают, что поводов для паники нет.

