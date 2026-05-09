Зарубежные СМИ: Как прибытие судна с заболевшими хантавирусом вызвало протесты на Тенерифе?

Испания готовится принять круизное судно MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса. Лайнер должен прибыть 10 мая к Канарским островам, но к суше подходить не будет, а встанет на якорь в море. Пассажиров и членов экипажа будут эвакуировать на лодках, а затем отправлять домой, а это 23 страны. Для граждан Испании подготовили отдельные палаты в военном госпитале в Мадриде. По мере приближения судна на Тенерифе растет недовольство местных жителей. Докеры устроили акцию протеста в порту. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Сотрудники морского порта Гранадилья на Тенерифе боятся, что пассажиры лайнера принесут опасный вирус и на их остров. Профсоюз устроил акции протеста и пригрозил заблокировать прибытие MV Hondius, если власти не выполнят их требования. В интервью British Broadcasting Corporation они рассказали, что хотят введения максимальных мер безопасности и исключения контактов с потенциальными зараженными.

Власти Испании планируют репатриировать пассажиров судна, даже если у них будут симптомы заболевания. В стране оставят только граждан Королевства — это 14 человек. Специально для этого в военном госпитале Гомеса Уллы выделили целый этаж. Для них будет применяться тот же протокол, что был и в пандемию COVID-19, пишет газета El Mundo. Каждый пациент будет проходить карантин в отдельной палате. Выходить из нее запрещено. Сколько продлится это заточение, пока неизвестно. Максимальный инкубационный период — 42 дня. Когда начинать отсчет, должна решить Всемирная организация здравоохранения. Вместе с тем издание указывает на риски: персонала в госпитале не хватает — в апреле там уволили 60 человек, а в мае готовятся сократить штат еще на 100 сотрудников. Остальных перевели на усиленный режим работы.

Уже известно, что нулевым пациентом, заразившимся хантавирусом был нидерландец, пишет UN Geneva — официальное издание ООН в Швейцарии. Он вместе с женой был членом орнитологической экспедиции. Супруги путешествовали по Аргентине, Чили и Уругваю. Маршрут пролегал через места обитания грызунов — носителей вируса. Заразились супруги, видимо, в Патагонии еще до посадки на MV Hondius. Первые признаки недомогания он почувствовал 6 апреля. Мужчина скончался на борту судна. Его жена тоже заболела и умерла в больнице ЮАР. Третий пассажир скончался 2 мая. Всего выявлено восемь заболевших из 150 человек на борту. Большинство пассажиров – граждане США, есть также британцы, испанцы, нидерландцы и один гражданин России.

Всемирная организация здравоохранения оценивает риски распространения хантавируса как низкие. Но американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что считает это занижением опасности и, как пишет Bloomberg, уже начала разработку вакцины.