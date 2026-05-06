Всех заболевших хантавирусом пассажиров лайнера MV Hondius эвакуировали

Оставшиеся пассажиры круизного лайнера MV Hondius, на котором три человека умерли от хантавируса, не имеют симптомов заболевания. Об этом заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия, передает Reuters. Сегодня троих заболевших пассажиров эвакуировали с судна и доставили в Нидерланды.

Если позволит состояние здоровья, после прибытия судна на Канарские острова их репатриируют, отметила глава испанского Минздрава. По ее словам, иностранным пассажирам не придется проходить карантин в Испании — решения об ограничительных мерах примут их страны. 14 испанских граждан доставят самолетом в больницу Мадрида для прохождения карантина, добавила министр.

Она отметила, что лайнер прибудет на остров Тенерифе в течение трех дней. По словам госпожи Гарсии, власти предпримут все необходимые меры, чтобы предотвратить любое потенциальное распространение вируса, передавал AFP.

Вспышка хантавируса произошла на лайнере в период с 6 по 28 апреля и характеризовалась лихорадкой, а также желудочно-кишечными симптомами. На судне находились 147 человек из 23 разных стран. Испания согласилась принять лайнер на Канарских островах. Ранее оно было пришвартовано у побережья Кабо-Верде. Глава правительства Канарских островов Фернандо Клавихо заявил сегодня, что выступает против захода судна в порт и запросил срочную встречу с властями в Мадриде.