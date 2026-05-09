Салют запустили на набережной Ижевска в завершение Дня Победы

На набережной Ижевска запустили салют в завершение празднования Дня Победы. Кадрами фейерверка с «Ъ-Удмуртия» поделился Даниил Моисеев.

Напомним, День Победы в Ижевске отмечали на различных городских площадках. Утром состоялось традиционное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы. В центре состоялась легкоатлетическая «Эстафета Мира», на набережной — выступление народного хора «Zа отцов и сыновей» и Бал Победы. Работали тематические выставки.

Парад Победы провели во время генеральной репетиции 7 мая вместо 9-го. Это решение глава Удмуртии Александр Бречалов связал с необходимостью обеспечения безопасности жителей. До репетиции об отказе от проведения парада в День Победы известно не было. Он прошел без военной техники. Ранее власти республики отказались от проведения 9 мая шествия «Бессмертного полка» и смотр-конкурса «Равняемся на героев». Последний перенесли на сентябрь.

Ранее Александр Бречалов сообщал, что салюта в День Победы не будет. «Мы празднуем без фейерверков. Вы нашу позицию знаете: сначала Победа, потом салюты»,— говорил он.