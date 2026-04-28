День Победы в Удмуртии пройдет без салютов

Салютов на 9 Мая в Удмуртии не будет, заявил глава республики Александр Бречалова на аппаратном совещании. «Мы празднуем без фейерверков. Вы нашу позицию знаете: сначала Победа, потом салюты»,— сказал он.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Напомним, ранее власти региона отказались от проведения первомайской демонстрации и шествия «Бессмертный полк», это связали с атаками беспилотников по территории России. Парад планируется, но все будет зависеть от оперативной обстановки.