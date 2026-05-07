В Ижевске отменили Парад Победы на 9 Мая

Власти Удмуртии отказались от проведения Парада Победы в центре Ижевска на 9 Мая. Решение принято для обеспечения безопасности жителей, заявил глава республики Александр Бречалов на генеральной репетиции торжественного мероприятия сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов

«Иногда каждому свою силу приходится проявлять в том, чтобы принять непростое решение. Так получилось, что сегодня — наша очередь. 9 мая в Ижевске не состоится традиционный Парад Победы. Вы вместе с нами за последний год не раз почувствовали на себе запугивания со стороны врага. Мы прекрасно понимаем: запугивания эти не от силы, а от страха <...> Мы, в отличие от них, не боимся. Но нет ничего важнее жизни каждого из вас и даже самое замечательное и важное торжество не стоит того, чтобы подвергать опасности наших ветеранов, наших детей, наших граждан»,— сказал господин Бречалов. Цитату приводит пресс-служба правительства региона.

Напомним, ранее власти республики отказались от проведения шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая и первомайской демонстрации. Смотр-конкурс «Равняемся на героев» со Дня Победы перенесли на День оружейников 19 сентября. По последним данным, в городе в праздничный день запланированы легкоатлетическая «Эстафета мира» и выступление народного хора «ZA отцов и сыновей».

В прошлом году в Ижевске от Парада Победы не отказывались. Тогда на центральную улицу вывели 42 расчета численностью более 2 тыс. человек и десятки единиц военной техники.