120 пар участвовали в Бале Победы на набережной Ижевского пруда

Свыше 120 пар собрал Бал Победы на набережной Ижевского пруда, сообщили в горадминистрации. Под песни военных лет участники исполняли вальс, польку, кадриль, танго, попурри, рио-рита и другие танцы, популярные в 1940-1950 годы. Бал завершился под известную песню «Синий платочек».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска Следующая фотография 1 / 3 Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Напомним, празднование Дня Победы в Ижевске проходит на различных городских площадках. Сегодня утром состоялось традиционное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Идет выступление народного хора «Zа отцов и сыновей». Легкоатлетическая «Эстафета Мира» в центре города собрала свыше 1 тыс. участников. Работают тематические выставки. Программу празднования Дня Победы в Ижевске опубликовал глава города Дмитрий Чистяков.

Парада Победы 9 мая не будет. Торжественное мероприятие состоялось 7 мая во время генеральной репетиции. Глава республики Александр Бречалов связал это решение с необходимостью обеспечения безопасности жителей. Парад прошел без военной техники.