«Эстафета Мира» в центре Ижевска собрала более 1 тысячи участников в День Победы

Более 1 тыс. человек приняли участие в легкоатлетической «Эстафете Мира» в центре Ижевска в День Победы. Как сообщили в администрации города, на старт вышли 75 команд.

Среди участников — ветераны спорта, команды образовательных организаций, предприятий города, органов правопорядка и др. «Эстафета Мира» в Ижевске проводится с 1949 года. Победителей наградят в администрации города с 12 по 15 мая.

Напомним, празднование Дня Победы в Ижевске проходит на различных городских площадках. Сегодня утром состоялось традиционное возложение цветов к Монументу боевой и трудовой славы. Запланировано выступление народного хора «Zа отцов и сыновей». Работают тематические выставки. Программу празднования Дня Победы в Ижевске опубликовал глава города Дмитрий Чистяков.

Парада Победы 9 мая не будет. Торжественное мероприятие состоялось 7 мая во время генеральной репетиции. Глава республики Александр Бречалов связал это решение с необходимостью обеспечения безопасности жителей. Парад прошел без военной техники.