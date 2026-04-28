В Удмуртии отказались от демонстрации на 1 мая и шествия «Бессмертного полка»

В Удмуртии в этом году не будут проводить первомайскую демонстрацию и акцию «Бессмертный полк». Решение об отмене мероприятий приняли на заседании антитеррористической комиссии (АТК). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Анализ ситуации, связанной с проведением СВО, показывает, что противник наращивает активность в использовании беспилотных воздушных судов и ракетного вооружения для атак на объекты энергетики и оборонной промышленности. Все чаще целями украинской армии стают жилые дома»,— отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам господина Бречалова, проведение других массовых мероприятий будет зависеть от оперативной обстановки.

В ходе заседания АТК отделения начальник регионального управления Росгвардии Александр Басенко и начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев сообщили об усиленном режиме работы в период праздников.

По словам главы Ижевска Дмитрия Чистяков, основным мероприятием 9 мая пройдет Парад Победы. Также будут организованы легкоатлетическая «Эстафета мира», Республиканский смотр-конкурс «Равняемся на Героев» и выступление народного хора «ZA отцов и сыновей». Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате.

Фотогалерея

Как прошел Парад Победы в Ижевске

Фото: Данил Иванов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

парад Победы в Ижевске на 9 мая 2025 года, залп «Катюши»

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Данил Иванов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: Данил Иванов

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

